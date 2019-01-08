توقيف 51 “حراڤا” بالغرب

العملية التي قام بها حرس السواحل والدرك تمت بكل من وهران وعين تموشنت وتلمسان.
تمكن عناصر الدرك الوطني اليوم الثلاثاء، بالعاصمة، من تفكيك شبكة دولية عابرة للحدود.
الشبكة التي تم تفكيكها مختصة في تهريب وصناعة والمتاجرة بالاسلحة،النارية والدخيرة.
الشبكة تتكون من…
تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، بالشلف، من تفكيك شبكة مختصة، في تنظيم عمليات للهجرة غير الشرعية، عبر البحر.
وتضم الشبكة 04 أشخاص، منهم 03 ينحدرون…
تمكن عناصر الجيش أمس الإثنين، بكل من وهران،تلمسان وسطيف من ضبط كمية من الكيف المعالج قدرت بـ 304 كلغ.
وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء،…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019
التعليقات (0)