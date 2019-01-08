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توقيف 51 “حراڤا” بالغرب

أخبار الجزائر
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توقيف 51 “حراڤا” بالغرب
بقلم أمينة ج

أحبط حراس السواحل وعناصر الدرك الوطني، محاولات “الحرڤة” لـ 51 شخصا.

العملية التي قام بها حرس السواحل والدرك تمت بكل من وهران وعين تموشنت وتلمسان.


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