توقيف 512 شخصا وحجز 62 سيارة لعدم تطبيق الحجر الجزئي ليلا في عنابة

أوقفت، قوات أمن ولاية عنابة، منذ تطبيق إجراءات الحجر الجزئي بالولاية، 512 شخصا لم يلتزموا بتدابير الحجر الجزئي، ولم يحترموا القرارات المتعلقة بهذا الإجراء.

وأوضحت أيضا مصالح أمن ولاية عنابة لـ “النهار أونلاين” أنه تم تسجيل العديد من المخالفات لعدم إحترام القرارات المتعلقة بالحجر الجزئي.

وهذا على غرار حجز 62 سيارة تم توقيفها في الفترة ما بين السابعة ليلا والسابعة صباحا.

إلى جانب حجز 209 دراجة نارية لم يراعي أصحابها لإجراءات الوقاية والقوانين الجديدة المتعلقة بالحجر الجزئي.

وتم منع ركوب أكثر من شخصين على متن الدراجة الواحدة، للحد من تفشي فيروس كورونا.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار التدابير الأمنية المتخذة من طرف مصالح أمن ولاية عنابة للوقوف على مدى تطبيق إجراءات الحجر الجزئي بالولاية.

من أجل الوقاية من انتشار فيروس كورونا، الموضوع حيز التنفيذ إبتداءا من تاريخ: 05/04/2020 ، من الساعة 19:00 سا مساء الى غاية الساعة 07:00 سا صباحا.