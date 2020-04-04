توقيف 52 شخصا وحجز أزيد من 187 طنا من المواد الغذائية بتمنراست وبرج باجي مختار

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الشعبي الوطني بالتنسيق مع الجمارك من توقيف 52 شخصا وحجز كميات من المواد الغذائية بكل من تمنراست وبرج باجي مختار.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع، اليوم السبت، أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك، تمكنت يوم أمس الجمعة من توقيف 52 شخصا وحجزت 187,7 طنا من المواد الغذائية.

بالإضافة إلى حجز 1600 لتر من مادة زيت المائدة و11500 وحدة من مواد التنظيف و2960 لتر من الوقود، بالإضافة إلى ثلاث شاحنات و11 مركبة رباعية الدفع و32 مولد كهربائي و26 مطرقة ضغط.

وأضاف البيان، أن حراس الحدود بالنعامة تمكنوا من ضبط 147,5 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين ضبط عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بتلمسان، كمية أخرى من نفس المادة تُقدر بـ 115,5 كيلوغرام.

من جهتها أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بغليزان، تاجري مخدرات بحوزتهما 22,5 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما حجز حراس الحدود 4700 قرص مهلوس كانت بحوزة تاجر مخدرات بتلمسان.

كما أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من الجلفة وتيبازة بالناحية العسكرية الأولى، ستة أشخاص بحوزتهم أربع بنادق صيد بدون رخصة، في حين تم إحباط محاولات تهريب كمية من الوقود تقدر بـ 2580 لتر بكل من سوق أهراس والطارف وتبسة بالناحية العسكرية الخامسة.