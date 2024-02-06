 توقيف 54 شخص من بينهم 3 من مغربيين و4 سوريين ضمن شبكة مختصة في الحرقة بوهران

نجحت مصالح الدرك الوطني بولاية وهران تفكيك شبكات إجرامية دولية مختصة في الهجرة غير الشرعية.

وحسب بيان ذات المصالح انه وفي إطار الجهود المتواصلة لمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران في عمليات متفرقة من تفكيك شبكات إجرامية دولية مختصة في تنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري وإحباط عدة محاولات للهجرة غير الشرعية.

واضاف البيان ان “هذه العمليات جاءت بفضل تكثيف التحريات وتتبع وترصد أفراد الشبكات الإجرامية التي تبين أن بعضها تنشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتقوم بإستدراج القصر لغرض تهريبهم عن طريق البحر مقابل مبالغ مالية معتبرة، حيث تم تسطير خطة محكمة بالتنسيق مع وحدات حراس السواحل، مع فتح تحقيق معمق لتفكيك خيوط هذه الشبكات”.

واسفرت العمليات من توقيف 54 شخص، من بينهم 3 من جنسية مغربية و4 سوريين.

كما مكنت من حجز 3 قوارب و5 محركات مختلفة القوة والأحجام. بالإضافة إلى شاحنة صغيرة.

معدات للملاحة والإبحار متمثلة في جهاز راديو لاسلكي، صدريات نجدة و 310 لتر من البنزين. وكذ مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ 57000 دج ومبالغ مالية من العملة الأجنبية قدرت بــ 1431 أورو،100دولار و200 درهم مغربي.وخلال هذه العمليات تم ضبط جوازات سفر وهواتف نقالة.

ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة حول جناية الشروع في تهريب المهاجرين بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني مقابل منفعة مالية. وكذا جنحة عدم التبليغ عن جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة. جناية تبييض الأموال. وايضا حيازة عتاد حساس بدون رخصة.