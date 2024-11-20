توقيف 55 تاجر مخدرات وإحباط إدخال 4 قناطير مخدرات عبر الحدود مع المغرب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 55 تاجر مخدرات. وأحبطت محاولات إدخال 4 قناطير و6 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وحسب حصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 نوفمبر 2024، في كامل التراب الوطني، فقد تم ضبط 6,31 كيلوغرام من مادة الكوكايين و 661.439 قرص مهلوس. بالإضافة كذلك إلى توقيف 200 شخص بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام ،وضبط (30) مركبة و(192) مولد كهربائي و(97) مطرقة ضغط و(08) أجهزة كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم أيضا توقيف 08 أشخاص آخرين وضبط 12 بندقية صيد و4 مسدسات آلية وبندقية قناصة و14.960 لتر من الوقود. بالإضافة إلى (12,75) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وقد أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (231) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، كما تم توقيف 98 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.