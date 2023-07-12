توقيف 56 تاجر مخدرات وإحباط محاولة إدخال 8 قناطير كيف معالج

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية. 56 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 8 قناطير و49 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

فيما تم ضبط 159935 قرص مهلوس. وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن أميناس، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 142 شخصا وضبطت (17) مركبة و(138) مولدا كهربائيا و(67) مطرقة ضغط وجهازي (02) كشف عن

المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير

المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (34) شخصا آخرا وضبط (05) بنادق صيد وكميات من المواد

الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ(68) طن وكذا (38597) وحدة من مختلف المشروبات و(85)

قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع

مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (16258) لتر بكل من

تمنراست وبرج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس والطارف.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (221)

شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (376) مهاجرا غير شرعي من جنسيات

مختلفة عبر التراب الوطني.