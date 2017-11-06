توقيف 57 شخصا وحجز قرابة ألف قرص وأسلحة بيضاء بالعاصمة بومرداس وبشار

أسفرت عمليات مداهمة لعدد من الأحياء والأماكن المشبوهة بكل من ولايات بشار، الجزائر وبومراس عن توقيف 57 مشتبه فيهم.

ويعد الموقوفين من ذوي السوابق في جرائم الحيازة والمتاجرة في المخدرات المؤثرات

العقلية والمشروبات الكحولية بالإضافة إلى حيازة أسلحة بيضاء محظورة.

وجاءت العملية الأولى حسب بيان للمدرية العام للأمن الوطني، بعد ورود معلومات مؤكدة إلى مصالح الشرطة القضائية ببشار.

مفادها قيام 3 أشخاص مشتبه فيهم بترويج مادة الكيف المعالج في أوساط الحي،وبعد عملية ترصد تم توقيف الفاعلين.

وعثر بحوزتهم على كمية من الكيف المعالج قدرت بـ 01 كيلوغرام و280 غرام.

وفي ذات السياق تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف 51 شخصا مشتبه فيهم وحجز 494 قرص مهلوس.

وكمية معتبرة من الكيف المعالج، بالإضافة إلى 20 سلاح أبيض من مختلف الأنواع و الأحجام

في حين تمكن مصالح أمن برج منايل ببومرداس من توقيف 3 أشخاص،وحجز 429 قرص مهلوس.

ياسمينة.د