توقيف 59 شخصا في قضية أعمال الشغب التي شهدها ملعب “الشهيد حملاوي” بقسنطينة

كشف مجلس قضاء قسنطينة، اليوم الأربعاء، عن توقيف 56 شخصا مشتبه فيه، في أحداث العنف والشغب التي شهدها ملعب “الشهيد حملاوي” خلال مباراة شباب قسنطينة، واتحاد العاصمة.

وأوضح مجلس قضاء قسنطينة، أنه من بين الموقوفين الـ59، في هذه الأحداث، يتواجد 20 شابا قاصرا.

وتم تقديم 39 شخصا بالغا، من بين الموقوفين، للمحاكمة بموجب إجراءات المثول الفوري، والذين وجهت لهم جنحة إتلاف الممتلكات والمنشآت القاعدية المملوكة للدولة، بمناسبة تظاهرة رياضية، وارتكاب أعمال عنف، والاعتداء على رجال القوة العمومية اثناء تأدية مهامهم، مع سبق الإصرار والترصد.

وخلال جلسة المحاكمة، أكرت هيئة المحكمة، بتأجيل هذه القضية إلى تاريخ 20 جوان الجاري، مع وضع 37 متهما في القضية رهن الحبس المؤقت.

وأضاف مجلس قضاء قسنطينة، بأن النيابة تؤكد أن التحريات متواصلة مع باقي الأشخاص، الذين يكشف عنهم التحقيق، وسيتم تقديمهم بمجرد انتهاء التحقيق.