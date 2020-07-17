توقيف 6 أشخاص اعتدوا على ممرض وخربوا تجهيزات بمستشفى سوق أهراس

أوقفت مصالح الأمن بولاية سوق أهراس، في ثلاث عمليات منفصلة 6 أشخاص إعتدوا على ممرض وخربوا تجهيزات بمستشفى المدينة.

وحسب ما علم به اليوم الجمعة من المكلف بالاتصال بذات السلك الأمني، فإن العملية الأولى شهدت توقيف شخصين في عقدهم الثاني عقب تلقي نداء من قاعة الإرسال مفاده تعرض أحد الممرضين بمستشفى سوق أهراس للاعتداء والسب والشتم من طرف شخصين.

في حين تم توقيف 3 أشخاص في العملية الثانية في عقدهم الثاني من العمر من ذوي السوابق القضائية بعد تلقي نداء بشأن قيامهم و هم في حالة متقدمة من السكر بتحطيم وتخريب عديد التجهيزات على مستوى مصلحة الاستعجالات الطبية بذات المستشفى.

بالمقابل، أوقفت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الثامن في عملية ثالثة شخص يبلغ من العمر 30 سنة، حطم مدخل و زجاج مصلحة عزلة مرضى كوفيد-19 بمستشفى سوق أهراس وذلك بعد تلقي نداء من قاعة الإرسال.