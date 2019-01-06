توقيف 6 أشخاص بصدد “الحرقة” في وهران

تمكنت عناصر من الدرك الوطني بوهران من توقيف 06 أشخاص كانوا بصدد التخطيط لمحاولة هجرة غير الشرعية عبر البحر، وفق بيان للدرك الوطني.

تفاصيل القضية تعود إلى الساعة الثانية صباحا من اليوم الأحد، و أثناء قيام أفراد الفصيلة الثانية للأمن والتدخل بمسرغين بنقطة مراقبة

على مستوى مفترق الطرق عين خديجة بلدية المرسى الكبير، تم إيقاف سيارة من نوع “رونو كليو” كانت بدون وثائق بها 6 أشخاص بما فيهم السائق.

حيث وبعد إخضاع الموقوفين لتفتيش دقيق، تم العثور بحوزتهم على عملات أجنبية، 3 حقائب ظهر بها مأكولات وملابس، سترة نجدة وآلة ضخ ماء صغيرة حجم.

ليتم إقتيادهم إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الترك لمواصلة التحقيقات معهم.

أين أقروا بأنهم كانوا بصدد الإنطلاق من إحدى شواطئ الساحل الوهراني للالتحاق بالضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، عن طريق الإبحار سرا.

ليتم تقديمهم أمام الجهات القضائية قبل البث في قضيتهم أمام العدالة، يضيف المصدر.