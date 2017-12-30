توقيف 6 أشخاص بـ 5 ولايات بتهمة تهريب المخدرات

تمّكن أعوان الأمن الوطني خلال 3 أيام الماضية، من توقيف 6 أشخاص، وحجز 91 غرام من الكوكايين، و900 قرص مهلوس،

وأزيد من 3 ألاف وحدة كحولية، بـ5ولايات.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم توقيف شخص بحوزته حوالي 91 غراما من الكوكايين، ومبلغا ماليا قدره 11 ألف دينار.

كما ضبط أمن عين الدفلى، 900 قرص مهلوس مع توقيف شخصين.

فيما تم توقيف شخص بولاية باتنة وضبط ألف وحدة كحولية.

ومن جهتها ضبطت مصالح الأمن بسوق أهراس، أزيد من ألف وحدة كحولية مع إيقاف شخص.

وفي الأغواط تمّكن أمن الولاية من إيقاف شخص وحجز حوالي ألف وحدة كحولية.