توقيف 6 أشخاص في حرب بين عصابات المخدرات وحجز ترسانة من الأسلحة البيضاء وقارورات المولوتوف ببوسماعيل

أوقفت فرقة الدرك الوطني، لبوسماعيل شرق تيبازة، اليوم الأربعاء، 06 أشخاص مشتبه فيهم دخلوا في اشتباكات عنيفة على مستوى أحد الأحياء بأعالي بوسماعيل ليلة البارحة.

وأفاد مصدر موثوق لـ “النهار أون لاين” أن العملية جاءت إثر معلومات بلغت لفرقة الدرك حول نشوب اشتباكات عنيفة باستخدام أسلحة بيضاء بين مجموعة من الأشخاص، على مستوى حي 90 مسكن بأعالي بوسماعيل.

وفور ذلك، تم تشكيل دورية لعناصر الدرك الوطني، مدعمة بأفراد وحدات التدخل القليعة، أين أسفرت العملية عن توقيف 06 أشخاص، فيما يجري البحث عن أربعة أخرين في حالة فرار.

كما تم حجز كمية كبيرة من الأسلحة البيضاء التي كانت بحوزة الموقوفين، وهي متمثلة في: سيوف من الحجم الكبير، خناجر من الحجم المتوسط، ، قارورة ملوتوف، إضافة إلى ألات حادة.

وجاء تدخل مصالح الدرك الوطني بعد نشوب شجار بين عصابتين من خلال التراشق بالحجارة، والذي تطوّر إلى أعمال شغب وسط الحي طالت نوافذ العمارات،.

ونجم عن الشجار تحطيم بعض السيارات وإصابة أربع الأشخاص بجروح بليغة، نتيجة استعمال أسلحة محظورة في الشجار، بالإضافة إلى الرشق بالحجارة وقارورات الملوتوف.

وساهمت سرعة تدخل الدرك الوطني في وضع حدّ لهذه الاشتباكات العنيفة وتوقيف 6 متورطين، وهو ما أدى إلى تجنّب عواقب أكثر فداحة، كان بالإمكان أن تلحق بالأرواح والممتلكات.

سيتم تقديم أطراف القضية أمام نيابة محكمة القليعة، غدا الخميس، بتهم تكوين جمعية أشرار، عرقلة سير عمل المؤسسات والاعتداء على أعوانها، التهديد بالعنف باستعمال أسلحة بيضاء، التحطيم العمدي لملك الغير، المشاجرة والإخلال بالنظام العام والسكينة العمومية.