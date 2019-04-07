توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم بالإعتداء على المواطنين خلال مسيرة الجمعة السابعة

أوقفت عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، 6 أشخاص مشتبه فيهم، في الاعتداء على المواطنين باستعمال أسلحة بيضاء في الطريق العام، خلال مسيرة الجمعة السابعة.

واستغل محققو الأمن الوطني صور وفيديوهات تم تداولها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر أشخاصا اعتدوا على المواطنين باستعمال أسلحة بيضاء.

وتُظهر الفيديوهات المتداولة أيضا أن هذه الإعتداءات على مستوى نفق ساحة أودان بالجزائر العاصمة خلال المسيرة.

وقد سارعت المصالح التقنية للأمن الوطني بالعاصمة، وبالاستعانة بأحدث تكنولوجيات البحث والتحري في مثل هذه الجرائم، من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفهم.

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني، تحت تصرف المواطنين، الرقم الأخضر 48-15 للأمن الوطني ورقم النجدة 17، للتبليغ عن كافة التصرفات السلبية التي من شأنها المساس بسلامة وأمن المواطنين والممتلكات.