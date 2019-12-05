توقيف 6 أشخاص مطلوبين لدى العدالة بالشلف

أوقفت مصالح أمن الشطية بولاية الشلف، بحر الأسبوع المنصرم، ستة أشخاص مبحوث عنهم ومطلوبين من طرف الجهات القضائية.

ووفقا لما ورد في بيان لأمن الولاية، فإنها مصالح أمن الشطية تمكن من إيقاف 6 أشخاص مبحوث ومطلوبين لدى الجهاز القضائي.

كما عالج الأمن الحضري الثاني بالشطية بالشلف، خلال ذات الفترة بعض القضايا الماسة بالحق العام.

حيث أسفرت عن توقيف بعض من المشتبه بهم والمتابعين في مختلف القضايا الإجرامية.

ومن ضمن القضايا التي تمت معالجتها من ذات المصالح قضية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، أين أوقفت من خلالها ثلاثة أشخاص.

كما تم ضبط 16 قرص من الأقراص المهلوسة وقطع من المخدرات وزنها 27 غ، لذات القضيىة.

كما أوقفت مصالح أمن الشطية شخصين في قضية حمل سلاح أبيض محظور بدون مبرر شرعي.