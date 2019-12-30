توقيف 6 أشخاص منهما موظفان بتهمة السرقة والاختلاس من مؤسسة تعبئة قارورات الغاز بمعسكر

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري السادس بمدينة بمعسكر من توقيف شخصين يبلغان من العمر 33 و42 سنة بتهمة اختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.

القضية وما فيها، تعود إلى قيام المشتبه بهما بشحن قارورات غاز البوتان من داخل مؤسسة عمومية وإعادة بيعها.

وقد قادت التحقيقات في هذه القضية الى اكتشاف تورط خمسة أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم بين 24 و66 سنة.

وقد وُجهت لهؤلاء تهمة إخفاء أشياء مسروقة.

وانتهت عملية الشرطة التي جاءت، إثر استغلال معلومات، باسترجاع قارورات غاز قدر عددها بــ140 قارورة.

وتفيد المعطيات بشأن هذه القضية أن الموظفان المتورطان في عملية الاختلاس هما سائق مركبة بمؤسسة شحن قارورات الغاز وأحد عناصر الحراسة.

وقد قامت الشرطة بتنفيذ عملية ترصد مكنت من توقيف مركبة مشبوهة بحي سيدي سعيد، كان يقودها عون الأمن والوقاية، حيث ضبط بداخل المركبة 30 قارورة غاز.