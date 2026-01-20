توقيف 6 أشخاص من بينهم امرأة شكلوا عصابة لترويج الكوكايين والكاشيات بالعاصمة

تمكنت مصالح الأمن للمقاطعة الأولى للشرطة القضائية من تفكيك جماعية إجرامية منظمة، تضم 6 أشخاص مشتبه فيهم من بينهم امرأة في العقد الرابع. مختصة في ترويج المخدرات الصلبة على مستوى أحياء العاصمة.

حيث مكّنت العملية من حجز 17400 قرص من نوع “إكستازي” بوزن 6.200 كلغ. بالاضافة كذلك إلى مليون سنتيم من عائدات ترويج السموم. حيث تمّ متابعة المشتبه فيهم، بتهم تتعلق بإنشاء جماعة إجرامية منظمة تنشط في الاتجار غير المشروع بالمخدرات الصلبة قصد بيع مواد مخدرة. الإخفاء وجنحة تبييض الأموال.

وحسب بيان صُحفي لشرطة العاصمة، قضية الحال انطلقت أطوارها بعد توصل ذات الفرقة إلى معلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص من بينهم نسوة. بالترويج للمخدرات الصلبة على مستوى أحياء العاصمة. وعليه قامت ذات المصالح بسلسلة من التحريات الميدانية، أفضت إلى تحديد هوية 6 اشخاص مشتبه فيهم من بينهم امرأة في العقد الرابع. كما تم توقيفهم تباعا، وباستغلال أذون بتفتيش منازل المشتبه فيهم صادرة عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا. تم حجز للسفر العملية عن حجز

17400 قرص مخدر صلب بوزن 6.200. بالاضافة كذلك إلى مليون سنتيم من عائدات ترويج السموم. و4 سيارات سياحية تستعمل في نقل السموم.

وفي إطار التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية للسماع اليهم في محاضر رسمية.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور