توقيف 6 أشخاص من بينهم امرأة وحجز أكثر من ألف قرص مهلوس بالجلفة

تمكن عناصر فرقة البحث والتحري للشرطة القضائية بأمن دائرة حاسي بحبح من حجز كمية من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 1152 قرص مهلوس.

كما تمّ توقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم، خلال هذه العملية، من بينهم امرأة، فيما لا يزال ثلاثة آخرون في حالة فرار.

وحسب التحقيقات التي توصلت إلى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي لهذه الشبكة، والمتواجد في حالة فرار.

حيث يتنقل بهويات مزورة، ويقوم بشراء الأقراص المهلوسة من المغرب ليتم بيعها وطنيا.

و إثر معلومات أفادت بسعي مجهولين إلى بيع مؤثرات عقلية قادمة من المغرب كانت موجهة إلى ولايتي الجلفة والأغواط، حيث تم توقيف سيارة، عثر بداخلها على الكمية المذكورة والتي كانت مخبّأة بإحكام، فيما تم توقيف سائقها.

لتمتد التحقيقات إلى مدينة الجلفة، إذ تمّ توقيف ستة مشتبه فيهم آخرين تتراوح أعمارهم بين 20 و 26 سنة.

واسترجاع 45 مليون سنتيم كعائدات بيع المؤثرات العقليّة.