توقيف 6 أشخاص وحجز أكثر من 12 ألف قرص مهلوس بالأغواط

تمكنت فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الأغواط. وبالتنسيق مع الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب للجمارك بالأغواط، من توقيف 6 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 31 و47 سنة.

الموقوفون تورطوا في حيازة 12450 كبسولة مؤثر عقلي قصد البيع بعد استيفاء إجراءات التحقيق. حيث قدم المشتبه فيهم أمام النيابة المحلية المختصة إقليميا عن قضية حيازة و تخزين و نقل المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة قصد البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة التهريب.

