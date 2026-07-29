توقيف 6 أشخاص وحجز قرابة 15 ألف قرص “إكستازي” بأحياء الكاليتوس

تمكنت المصالح العملياتية لأمن ولاية الجزائر، الأسبوع المنصرم، من الإطاحة بجماعة إجرامية منظمة تتكون من 6 أشخاص من بينهم امرأة. لضلوعهم في قضية الاتجار غير المشروع في المخدرات الصلبة.

كما مكنت العملية من ضبط 14819 قرصًا من المخدرات الصلبة (إكستازي). بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 189 مليون سنتيم من عائدات إجرامية.

وكشف بيان صحفي لشرطة العاصمة، اليوم الأربعاء، أن العملية التي نفذها أفراد الأمن الحضري الخامس الكاليتوس، بالتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية براقي عقب تحريات ميدانية مكثفة، مكنت المحققين من كشف نشاط مشبوه لمجموعة إجرامية تروج المخدرات الصلبة. وعليه تم تحديد هويتهم وتوقيفهم تباعا .

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