توقيف 6 أشخاص وحجز كمية من الكيف والمهلوسات بقالمة

تمكنت الشرطة من الإطاحة بنشاط شبكة جهوية لترويج المؤثرات العقلية بقالمة.

وأسفرت العملية عن حجز 200 قرص مهلوس و 500 غرام من الكيف المعالج في قالمة.

العملية جاءت اثر ورود معلومات دقيقة لعناصر الشرطة القضائية مفادها وجود مجموعة من الشباب وسط المدينة يقومون بترويج حبوب مهلوسة.

الأمر الذي استدعى التدخل و فتح تحقيق و تتبع و ترصد أفراد الشبكة .

واسفرت التحقيقات عن توقيف 6 أشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 23 و 43 سنة .

و حجز 200 قرص مهلوس و 500 غرام من الكيف.

وعلى غثر ذلك تم تحرير محاضر سماع في حقهم.

كما سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية خلال الساعات القليلة القادمة للنظر في التهم الموجهة إليهم و المتعلقة أساسا في حيازة و ترويج المؤثرات العقلية.