توقيف 6 أشخاص وحجز كيف ومهلوسات في بومرداس

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لرأس جنات ببومرداس، من توقيف 6 أشخاص وحجز نصف كيلوغرام من الكيف المعالج و 3353 قرص مهلوس.

وجاءت هذه العملية، في إطار مكافحة الجريمة ومن أجل الحفاظ على سلامة المواطنين في ممتلكاتهم و صحتهم.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لرأس جنات ببومرداس من إحباط عمليات ترويج للمخدرات والأقراص المهلوسة. من طرف أشخاص مشبوهين من ولاية بومرداس.

وكان المعنيون، بصدد ترويجها هذه المخدرات وبيعها، حيث تمكنت ذات المصلحة من رصد المشتبه فيهم وتوقيفهم البالغ عددهم ستة أشخاص.

كما تم حجز نصف كيلوغرام من الكيف المعالج بالإضافة إلى 3353 قرص مهلوس.

هذا وتم تحويل الأطراف إلى المصالح المختصة من أجل استكمال إجراءات التحقيق. كما تم بعدها تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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