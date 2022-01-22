توقيف 6 أشخاص وحجز كيف ومهلوسات في بومرداس
تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لرأس جنات ببومرداس، من توقيف 6 أشخاص وحجز نصف كيلوغرام من الكيف المعالج و 3353 قرص مهلوس.
وجاءت هذه العملية، في إطار مكافحة الجريمة ومن أجل الحفاظ على سلامة المواطنين في ممتلكاتهم و صحتهم.
وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لرأس جنات ببومرداس من إحباط عمليات ترويج للمخدرات والأقراص المهلوسة. من طرف أشخاص مشبوهين من ولاية بومرداس.
وكان المعنيون، بصدد ترويجها هذه المخدرات وبيعها، حيث تمكنت ذات المصلحة من رصد المشتبه فيهم وتوقيفهم البالغ عددهم ستة أشخاص.
كما تم حجز نصف كيلوغرام من الكيف المعالج بالإضافة إلى 3353 قرص مهلوس.
هذا وتم تحويل الأطراف إلى المصالح المختصة من أجل استكمال إجراءات التحقيق. كما تم بعدها تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.
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ميلة: توقيف شخص وحجز 5 صفائح مخدرات
تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بمعية الدرك الوطني، من توقيف شخص وحجز 5 صفائح مخدرات.
وحسب بيان لذات المصالح، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالناحية العسكرية الخامسة. بمعية الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد خلوف كتيبة التلاغمة والمجموعة الإقليمية ميلة، من توقيف شخص وحجز كمية من المخدرات، في إطار محاربة الاتجار بالمخدرات.
كما تم حجز 5 صفائح من الكيف المعالج ومركبة سياحية، إضافة إلى وسائل التقطيع و الاتصال.
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