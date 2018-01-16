توقيف 6 أشخاص وحجز مسدس كلاشنيكوف ببرج باجي مختار

أخبار الجزائر
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توقيف 6 أشخاص وحجز مسدس كلاشنيكوف ببرج باجي مختار
بقلم خ.صديق

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي،اليوم الثلاثاء، 6 أشخاص،إثر دورية على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وضبطت بحوزتهم مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف، ومخزنا وكمية من الذخيرة، بالإضافة إلى مولدين كهربائيين و5 مطارق ضاغطة، يضيف المصدر.

من جهة أخرى، تمكنت وحدة تابعة للمجموعة الإقليمية لحراس السواحل بوهران، إثر عملية بحث وإنقاذ بحري شمال غرب رأس فالكون بوهران،

من إنقاذ 15 مرشحا للهجرة غير الشرعية، وانتشال جثة شخص كان معهم على نفس القارب،

بالإضافة إلى إجلاء إمرأة كانت في حالة صحية حرجة،بواسطة مروحية للبحث والانقاذ تابعة للقوات البحرية إلى مستشفى وهران أين لفظت أنفاسها.

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