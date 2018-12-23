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توقيف 6 أشخاص وحجز 3 كلغ من القنب الهندي في 3 ولايات

أخبار الجزائر
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توقيف 6 أشخاص وحجز 3 كلغ من القنب الهندي في 3 ولايات
بقلم نويس عبد الجلال

تمكنت مصالح الأمن الوطني،  من توقيف 6 متهمين بالمتاجرة بالمخدرات والمشروبات الكحولية بكل من ولايات قسنطينة، وسيدي بلعباس، وأم البواقي.

وتمكنت مصالح أمن ولاية قسنطينة، على مستوى طريق زعموش بالولاية، من توقيف 3 أشخاص بصدد المتاجرة بالمخدرات مع حجز 3 كلغ و 200 غرام من القنب الهندي.

وبولاية سيدي بلعباس، أوقف عناصر الأمن الوطني شخصين مع حجز 8694 وحدة من المشروبات الكحولية وذلك إثر تنفيذ أمر بالتفتيش على مستوى محل تجاري.

 أما بولاية أم البواقي، فقد أوقفت مصالح أمن دائرة عين مليلة شخصا، وحجزت  805 وحدة من المشروبات الكحولية دون فاتورة وكذا مبلغا ماليا يقدر ب 90.000 دج .


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