توقيف 6 إرهابيين و34 عنصر دعم للمجموعات الإرهابية خلال شهر

الحصيلة تخصّ العملية التي قامت بها وحدات الجيش خلال جويلية الماضي

حجز أزيد من 42 ألف قرص مهلوس وقرابة 49 ألف لتر من الوقود

تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي، خلال جويلية المنصرم، من توقيف 6 إرهابيين و34 عنصر دعم للمجموعات الإرهابية.

فضلا عن تدمير 11 ورشة ومخبإ للإرهابيين، حسب الحصيلة العملياتية للجيش التي نشرت يوم الخميس الماضي.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني حول الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي، خلال شهر جويلية 2019،

وفي إطار مكافحة الإرهاب، تشير الحصيلة إلى استرجاع 16 بندقية، ثلاث منها بنادق رشاشة «أف.أم» وبندقية

رشاشة «ديكتاريوف» وبندقية «جي.3» وسبع بنادق نصف آلية «سيمينوف» وبندقية من نوع «أف.أل.جي»، إضافة إلى ثلاث بنادق صيد.

وفي ذات السياق، تم كذلك خلال الفترة نفسها استرجاع 11 رشاشا، يتضمن 5 «كلاشنيكوف» و3 رشاشات

«أر.بي.كا» و1 رشاش من نوع «دوشكا» وآخر من نوع «هارستال» ومسدس رشاش «مات-49»، علاوة على

10 قاذفات صاروخية من نوع «غراد» وطائرة من دون طيار، علاوة على 16 مخزن ذخيرة و21937 طلقة من مختلف العيارات.

وحسب ذات المصدر، فقد تمت استعادة 78 قذيفة «هاون» و14 قذيفة من نوع «بي.سي.أن 60» و50 قذيفة

عيار 82 ملم و14 ماسورة لراجمة صواريخ عيار 120 ملم و40 صماما و21 مشعلا و20 فتيل صاعق و40 كبسولة كهربائية و8 قنابل تقليدية الصنع.

أما في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، فقد نجحت هذه الوحدات في كشف وتدمير 0.76

كيلوغرام من مادة «الديناميت» «ت.أن.ت»، مع توقيف 11 مهربا و45 تاجر مخدرات و255 منقب عن الذهب،

كما تم أيضا في ذات السياق، حجز 239 مطرقة ضغط و300 مولد كهربائي و39 جهاز كشف عن المعادن و65 عربة، إلى غير ذلك.

وفي نفس الإطار، تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي من حجز 43.77 قنطارا من الكيف المعالج و42491

قرص مهلوس و48853 لتر من الوقود و164 قنطار من التبغ، كما حجزت وحدات الجيش أيضا 123 كيس من

خليط الذهب والحجارة و41 كلغ من الذهب، وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، تم توقيف 468 مهاجر غير شرعي، مع إحباط 179 محاولة، فضلا عن إنقاذ 14 شخصا.