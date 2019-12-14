توقيف 6 بارونات مخدرات في تندوف وتبسة

أوقفت مفارز للجيش أمس الجمعة، بتمنراست وبرج باجي مختار، ثلاثة أشخاص.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، فقد حجزت مفارز الجيش، أربع مطارق ضغط وأربعة مولدات كهربائية، وثلاثة أجهزة كشف عن المعادن.

فيما أوقفت مفرزة أخرى للجيش، بالتنسيق مع مصالح الجمارك بتندوف، تاجري مخدرات، بحوزتهما كيلوغرام من الكيف المعالج ومبلغ مالي.

في سياق متصل، أوقف عناصر الدرك وحرس الحدود، بتبسة، أربع تجار مخدرات، وحجزوا 11 ألف و120 قرص مهلوس.

في حين ضبط عناصر الدرك الوطني، بغليزان، شخصا بحوزته سلاح ناري تقليدي الصنع وكمية من الذخيرة.

من جهة أخرى، أوقف حرس الحدود، بتلمسان وتبسة، 16 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.