توقيف 6 بارونات مخدرات في قسنطينة وغرداية

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، بكل من قسنطينة وغرداية، 6 بارونات مخدرات.

وإثر العملية، ضبطت المفرزة 4383 قرص مهلوس.

وحجزت مفرزة أخرى 5000 علبة سجائر بإن أميناس، كما أوقف عناصر الدرك الوطني شخص بحوزته بندقية صيد بدون وثائق بسطيف.

ومن جهة أخرى تمكنت القوات البحرية، من إجلاء 3 مرشحين للهجرة غير الشرعية وانتشال جثة آخر، في تلمسان.

وقال بيان وزارة أن العملية، جاءت إثر غرق قارب كان يقل الضحايا على بعد ميلين بحريين شمال ميناء مرسى بن مهيدي.

في حين تم توقيف 27 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار، وتبسة.