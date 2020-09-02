توقيف 6 بارونات مخدرات وحجز قرابة 12 قنطار زطلة خلال أسبوع

نفذت وحدات ومفارز للجيش، خلال الفترة الممتدة من 25 أوت إلى 1 سبتمبر 2020، عمليات عديدة أسفرت عن حجز قرابة 12 قنطارا من الكيف المعالج.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، حجز حرس الحدود كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ4 قناطير و86,75 كيلوغرام.

وتمت هذه العملية النوعية، خلال دورية بحث وتفتيش قرب منطقة جنيّن بورزڨ، بولاية النعامة.

فيما حجزت مفرزة مشتركة للجيش ببني ونيف، في بشار، كمية أخرى من نفس المادة تقدر بـ3 قناطير.

كما أوقفت مفارز للجيش ومصالح الدرك الوطني وحرس الحدود وحرس السواحل، 6 تجار مخدرات، خلال عمليات متفرقة بكل من تلمسان والنعامة ووهران وغليزان وبجاية وبشار.

وتم خلال هذه العمليات، حجز 4 قناطير و13 كيلوغراما من الكيف المعالج.

وفي ذات السياق، أوقفت مفارز مشتركة أخرى للجيش، 17 شخصا، بكل من وهران وسكيكدة وميلة وسطيف وبسكرة وورڨلة والوادي.

وحجزت المفارز، 75414 قرص مهلوس و6,4 طن من مادة التبغ و36960 حزمة من الألعاب النارية.

بالإضافة إلى 1344 وحدة من مختلف المشروبات.

كما ضبط حراس السواحل 5 أجهزة لصيد المرجان بطريقة غير شرعية، و18 كيلوغرام من المرجان بكل من القالة وعنابة.

وبكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وتندوف وجانت، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 103 شخص.

وحجزت المفارز، شاحنتين و26 مركبة رباعية الدفع و78 مولدا كهربائيا، و49 مطرقة ضغط و6 أجهزة كشف عن المعادن.

بالإضافة إلى 90 كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب، و4,5 كيلوغرام من مادة TNT و36 متر من الفتيل الصاعق، ومعدات أخرى مختلفة تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم حجز بالإضافة 16,45 طن من المواد الغذائية، و15 طن من مادة الاسمنت الموجهة للتهريب.

فيما تمّ حجز كميات من الوقود تُقدر بـ20256 لتر بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف وتمنراست.

هذا وتمكن حرس السواحل ومصالح الدرك الوطني، من إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 172 شخصا، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من الشلف ووهران وتلمسان وجيجل وعنابة والطارف.

فيما تم توقيف 45 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغرداية وأدرار، يضيف البيان.