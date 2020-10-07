توقيف 6 تجار مخدرات وحجز أزيد من 10 قناطير من الكيف المعالج ببشار

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من توقيف 6 تجار مخدرات وحجز أكثر من 10 قناطير من الكيف المعالج ببشار.

كشفت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، عن عمليات عديدة قامت بها وحدات ومفارز الجيش خلال الفترة الممتدة من 30 سبتمبر إلى 06 أكتوبر 2020.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فإن مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني خلال عمليتين منفصلتين ببشار أوقفت ستة تجار مخدرات وحجزت كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ10 قناطير و80 كيلوغرام.

فيما تمكنت مفرزة أخرى وبالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بالعاصمة تمكنت من توقيف تاجري مخدرات بحوزتهما 116,543 كيلوغرام من الكيف المعالج، ومبلغ من المال يُقدر بـ895 مليون سنتيم.

في حين تم توقيف 8 تجار مخدرات وحجز 149 كيلوغرام من نفس المادة و25811 قرص مهلوس.

بالإضافة إلى 6156 وحدة من مختلف المشروبات خلال عمليات متفرقة بكل من تلمسان وباتنة وتبسة والوادي وبجاية وسطيف.

من جهة أخرى، أوقفت مصالح الدرك الوطني 12 شخصا وحجزت 15 بندقية صيد.

و 100 كيلوغرام من مادة البارود و13047 خرطوشة و1870 كبسولة و101363 وحدة من الألعاب النارية بكل من عنابة وسطيف وأم البواقي وميلة وتبسة وبشار وورقلة.

فيما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وجانت، 77 شخصا وحجزت 24 مركبة رباعية الدفع و ثلاثة شاحنات.

و7 دراجات نارية و5 أجهزة كشف عن المعادن و118 مولدا كهربائيا و90 مطرقة ضغط و44 كيس من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات تفجير وأغراض أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

بالإضافة إلى 1,98 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

كما تمّ إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 13720 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار وتندوف.

وفي سياق آخر، تمكن حراس السواحل ومصالح الدرك الوطني من إحباط محاولات هجرة غير شرعية .

وإنقاذ 169 شخصا كانوا على متن قوارب مطاطية و قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وتلمسان وسكيكدة والشلف.

فيما تم توقيف 10 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغليزان والطارف وتبسة.