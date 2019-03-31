توقيف 6 تجار مخدرات وحجز حوالي قنطاري “زطلة” بولايتين

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بعين الدفلى،04 تجار مخدرات،وفق ماجاء في بيان لوزارة الدفاع،اليوم الأحد.

و ضبطت ذات المفرزة 178 كغ من الكيف المعالج ومركبتين، يضيف المصدر نفسه .

في حين أوقفت مفرزة أخرى بغرداية، تاجري مخدرات بحوزتهما 15 كغ من نفس المادة .

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وعين قزام، 10منقبين عن الذهب وحجزت معدات تفجير ومركبة رباعية الدفع.

بالإضافة إلى 06 أجهزة كشف عن المعادن ومطرقة ضغط ومولد كهربائي .

فيما تم توقيف 50 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتمنراست، يضيف المصدر نفسه .