توقيف 6 عناصر دعم للإرهاب بالبليدة والشلف وورقلة

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، أمس الإثنين، 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من البليدة والشلف وورڨلة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، أوقفت مفارز أخرى للجيش، 40 شخصا ببرج باجي مختار وتمنراست.

وأشار ذات البيان، أن عناصر الجيش، ضبطت مركبة رباعية الدفع ودراجة نارية و14 مطرقة ضغط و14 مولدا كهربائيا و3 أجهزة كشف عن المعادن، وأغراض أخرى، خلال نفس العملية.

وبإن أمناس، أوقفت مفرزة للجيش تاجري مخدرات ضُبط لديهما 8000 قرص مهلوس، يضيف البيان.

فيما تم توقيف 16 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بعين قزام.