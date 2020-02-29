توقيف 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بالجلفة وتلمسان وعنابة وباتنة

أوقفت مفارز مشتركة للجيش، أمس الجمعة، 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، بالجلفة وتلمسان، وعنابة وباتنة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، فقد كشفت ودمرت مفارز أخرى، 5 مخابئ للإرهابيين، و4 قنابل تقليدية الصنع.

كما قامت مفارز الجيش باسترجاع مسدس آلي، بكل من بومرداس والجلفة وباتنة.

وأوقفت مفارز الجيش، بالتنسيق مع الجمارك، خلال عمليات متفرقة بتمنراست وبرج باجي مختار، 23 شخصا.

كما ضبطت المفارز المشتركة، 8 شاحنات، 4 سيارات رباعية الدفع، 629 طنا من المواد الغذائية، 19 ألف و900 لتر من زيت المائدة، 11 مولدا كهربائيا و7 مطارق ضغط.

فيما تم حجز 8120 لترا من الوقود الموجه للتهريب، بكل من سوق أهراس، تبسة والطارف.

في نفس السياق، أوقف عناصر الدرك بالمسيلة وبجاية، 3 أشخاص، وحجزوا بندقيتي صيد، مسدس آلي، و 1028 خرطوشة، ومنظارا.

فيما أوقفوا في عمليات أخرى بالبويرة ووهران وجانت، 7 تجار مخدرات، وحجزوا سيارتين سياحيتين و11 كلغ من الكيف المعالج، و355قرصا مهلوسا.

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ (13) شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بوهران.

في حين تم توقيف 15 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وجانت وتندوف.