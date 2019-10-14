توقيف 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بهذه الولايات

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وذلك على إثر عمليات متفرقة بكل من باتنة، وبسكرة، وتمنراست.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، أوقفت مفرزة أخرى للجيش، وعناصر الدرك ، تاجر مخدرات، بغليزان.

وجدت ذات المصالح، بحوزة التاجر، 12 كيلوغرام من الكيف المعالج.

فيما ضبط حرس الحدود وعناصر الدرك الوطني 5306 قرص مهلوس و2730 وحدة من مختلف المشروبات، بكل من عين تموشنت، وتبسة وأم البواقي.

بالإضافة إلى 7500 علبة سجائر و2500 خرطوشة، يضيف ذات البيان.

وبالناحية العسكرية السادسة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 68 شخصا، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار .

وحجزت ذات المصالح، 114 مولد كهربائي و98 مطرقة ضغط وجهاز كشف عن المعادن و7 أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب.

بالإضافة إلى600 غرام من مادة الديناميت ومعدات للتفجير.

فيما ضبط عناصر الدرك الوطني بعين قزام 9 أطنان من المواد الغذائية، و1,9 طن من مواد التنظيف الموجهة للتهريب.

بالإضافة إلى حجز 16 مركبة رباعية الدفع، حسب ذات البيان.

من جهة أخرى، أنقذت وحدة لحرس السواحل 24 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع على وشك الغرق، في وهران.

فيما أحبطت وحدة أخرى محاولات هجرة غير شرعية لـ9 أشخاص آخرين، بعنابة.

كما تمّ توقيف 16 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بتيارت وتلمسان، يضيف البيان.