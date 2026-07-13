توقيف 6 عناصر من “ماك” بينهم 4 مغاربة حاولوا التشويش على الانتخابات في تيزي وزو

تمكنت المصالح المركزية لأمن الجيش بولاية تيزي وزو، من تفكيك مجموعة إجرامية متكونة من 6 أشخاص ينتمون إلى حركة ماك الإرهابية.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع الوطني 4 من افراد هذه المجموعة مغاربة مقيمين بصفة غير قانونية بالجزائر.

المغاربة الموقوفين كانوا ينشطون بالمنطقة خلال فترة الانتخابات التشريعية بهدف التشويش على السير الحسن لهذه العملية ومنع المواطنين من المشاركة فيها.

وأكد البيان أن هذه العملية تعكس مدى يقظة مختلف المصالح الأمنية وقدرتها على إحباط المخططات الإجرامية من خلال توقيف جميع المتورطين في هذه المجموعة التخريبية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد.