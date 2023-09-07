توقيف 6 متهمين وايداع اثنين منهم الحبس المؤقت عن تهم المضاربة في الحبوب الجافة

امر قاضي التحقيق لدى محكمة سور الغزلان، بايداع متهمين اثنين رهن الحبس المؤقت ويتعلق الامر بالمدعو ” س ع ح” و” ب ع ق”، فيما أمر بوضع متهمين اثنين آخرين تحت الرقابة القضائية.

ويتعلق الأمر بكل من المدعو ” غ ح” و” ع ع م” مع الإفراج عن المتهمين ” م.س” و” وب ر” لمتابعتهم بجنح المضاربة غير المشروعة في مواد البقول الجافة المشاركة في المضاربة غير المشروعة والتزوير واستعمال المزور من اجل الإستفادة من كميات معتبرة من البقوليات على مراحل وتحويلها الى وجهة مجهولة.

وجرى تقديم المتهمين الستة أمام وكيل الجمهورية لذات المحكمة اليوم الخميس، بعد توقيفهم من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية لامن ولاية البويرة في اطار محاربة المضاربة غير المشروعة.

وتأتي العملية في أعقاب ارتفاع أسعار الحبوب الجافة قبل اسابيع على يد سماسرة لغرض خلق ندرة في المادة و المضاربة في أسعارها بالسوق الوطنية.