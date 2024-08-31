إعــــلانات
أخبار الجزائر

توقيف 6 متورطين بمطار وهران.. إحباط تهريب أموال بالعملة الصعبة ومجوهرات إلى تركيا

بقلم كريمة سواڨ
توقيف 6 متورطين بمطار وهران.. إحباط تهريب أموال بالعملة الصعبة ومجوهرات إلى تركيا
  • 214
  • 0
رابط دائم : https://nhar.tv/ykgQX
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر