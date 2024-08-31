توقيف 6 متورطين بمطار وهران.. إحباط تهريب أموال بالعملة الصعبة ومجوهرات إلى تركيا

تمكنت عناصر من المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بوهران من إحباط محاولة تهريب الأموال بالعملة الصعبة عبر مطار أحمد بن بلة الدولي. أين أسفرت العملية عن توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم من بينهم 3 فتيات. كانوا بصدد تهريبها نحو دولة تركيا.

العملية تمت بعد تحقيقات واسعة حول نشاط الشبكة، حيث أفضت التحريات إلى تحديد هوية عناصرها الذين ينشطون بالداخل والخارج. قبل توقيفهم وحجز أموال بالعملة الصعبة والوطنية وكمية من الذهب. قدر وزنها بحوالي 4 كلغ و 201.44 غرام من الذهب بقيمة إجمالية للمحجوزات تعادل 10 مليار و 857 مليون سنتيم.

بعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا، تم تقديم الأطراف أمام النيابة المختصة. في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جنايات وجنح، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى خارج أرص الوطن. المساس بالإقتصاد الوطني، تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية.