توقيف 6 محتجين بتهمة الإخلال بالنظام في سرغين بتيارت

أوقفت مصالح الدرك الوطني لبلدية سرغين بتيارت 6 أشخاص بتهمة الإخلال بالنظام العام والتجمهر وغلق الطريق.

وعلمت “النهار أولاين” من مصادر محلية أنّ قوات الدرك الوطني تدخلت بعد فشل كل محاولات السلطات المحلية لفتح الطريق.

وهذا بعدما أقدم سكان منطقتي الفريطيسة وعين راجح لليوم الثاني على التوالي على غلق الطريق بالحجارة والعجلات المطاطية المشتعلة بالنيران.

جاءت الأعمال المخلة بالنظام إحتجاجًا على جملة من المشاكل تأتي على رأسها إنعدام الغاز حيث طالبوا الجهات المعنية بوجوب توصيل الغاز لمساكنهم خاصة وأن الأنبوب الرئيسي لا يبعد عن المنطقتين إلا بمسافة قليلة لا تتجاوز 1 كلم و قد تزامن إحتجاج هؤلاء مع موجة برد شديدة تعرفها المنطقة.