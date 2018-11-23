توقيف 6 مروجين لـ “الكيف” بسيدي الشحمي في وهران

تمكنت الفرقة الإقليمية لدرك سيدي الشحمي بوهران، من توقيف شبكة من 6 أفراد وحجز أكثر من كيلوغرامين من الكيف المعالج.

يأتي هذا على إثر معلومات تفيد بوجود شبكة مختصة في المتاجرة بالمخدرات بقرية الأمير عبد القادر بسيدي الشحمي.

حيث وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وبفضل الخطة المحكمة والتي تم فيها الإستعانة بفصيلة السينوتقني.

ووضع نقطة مراقبة بمفترق الطرق الولائي رقم 101 و35، تمكن أفراد الفرقة من توقيف سيارة من نوع مرسيدس.

وبعد إخضاعها للتفتيش، تم العثور على كيلوغرامين و300 غ من الكيف المعالج، كانت مخبأة في السيارة بإحكام.

وأفضت التحقيقات مع الموقوف إلى الوصول لـ 5 متورطين آخرين، مع حجز 240 غرام أخرى.