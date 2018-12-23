توقيف 6 مروجين للمخدرات والخمور بكل من قسنطينة وسيدي بلعباس وأم البواقي

ألقت مصالح الأمن القبض على 6 مروجين للمخدرات والمشروبات الكحولية بكل من ولايات قسنطينة، سيدي بلعباس، وأم البواقي.

وحسب ذات المصالح فقد أطاح عناصر الشرطة بقسنطينة على مستوى طريق زعموش بقسنطينة من توقيف 3 أشخاص.

حيث كانوا بصدد ترويج المخدرات مع حجز 3 كلغ و200 غرام من القنب الهندي.

أما بسيدي بلعباس أوقفت الشرطة شخصين مع حجز 8694 قارورة خمر داخل محل تجاري.

في حين فقد تمكنت مصالح أمن دائرة عين مليلة بأم البواقي من الإطاحة بشخص وضبظت 805 وحدة من المشروبات الكحولية دون فاتورة.

وايضا مبلغا ماليا يقدر ب 90.000 دج.