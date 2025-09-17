توقيف 60 تاجر مخدرات وإحباط إدخال 5 قناطير من الكيف قادمة من المغرب

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من توقيف 60 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 5 قناطير و4 كيلوغرامات من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. وضبط 27 كيلوغرام من مادة الكوكايين و 372.407 قرص مهلوس.

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي في الفترة الممتدة من 10 إلى 16 سبتمبر 2025. فقد تمكنت ذات المصالح من توقيف 1182 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وإن قزام. وضبط 33 مركبة و 472 مولدا كهربائيا و234 مطرقة ضغط. بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 15 شخصا آخر وضبط 7 بنادق صيد و66.260 لتر من الوقود. بالإضافة كذلك إلى 5 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة.

وقد تم إحباط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وإنقاذ 411 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 940 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور