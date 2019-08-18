توقيف 63 منقبا عن الذهب في جنوب البلاد

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت، في كل تمنراست، وبرج باجي مختار وعين قزام، 63 منقبا عن الذهب.

وضبطت في ذات العمليات، 4 شاحنات و9 مركبات رباعية الدفع ودراجتين ناريتين.

وسمحت بضبط 1.82 كغ من الديناميت و21 كبسولة تفجير و9 أمتار من الفتيل الصاعق.

بالإضافة إلى27 مولدا كهربائيا و16 مطرقة ضغط و11 جهاز كشف عن المعادن و20 كيسا من خليط خام الذهب والحجارة.

وفي نفس السياق، أوقفت مفرزة للجيش الوطني وحراس الحدود بكل من الوادي وعين أمناس، 3 مهربين،وحجزت 3 مركبات رباعية الدفع.

كما تم ضبط 11376 وحدة من الألعاب النارية و3080 قرص مهلوس في ذات العمليات.

في حين أوقف عناصر الدرك الوطني، بتلمسان، تاجر مخدرات بحوزته 4.2 كيلوغرام من الكيف المعالج.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولتي هجرة غير شرعية لـ29 شخصا كانوا على متن قاربين تقليديي الصنع بوهران.

فيما تم توقيف 17 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في تلمسان وتيارت.