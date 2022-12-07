توقيف 64 تاجر مخدرات وحجز 18 كلغ كيف بعدة ولايات

أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 64 تاجر مخدرات وضبطت 18,5 كيلوغرام من الكيف المعالج و323613 قرص مهلوس، خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية.

وحسب حصيلة للجيش، شملت الفترة الممتدة من 30 نوفمبر إلى 06 ديسمبر 2022، أوقفت مفارز مشتركة للجيش 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وجاء ذلك في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا.

كما أوقفت مفارز الجيش، 155 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت وتندوف.

وضبطت ذات المصالح، 21 مركبة و155 مولدا كهربائيا و124 مطرقة ضغط و9 أجهزة للكشف عن المعادن. و15 قنطار من خليط خام الذهب والحجارة.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 12 شخص وضبط 11 بندقية صيد و3 مسدسات آلية وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة.

وتُقدر كمية المحجوزات، بـ25 طن وكذا 18 قنطار من مادة التبغ و15720 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ17946 لتر بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف وبشار.

ومن جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 71 شخصا. كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

فيما تم توقيف 142 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.