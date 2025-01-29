توقيف 67 تاجر مخدرات وحجز قرابة 2 مليون قرص مهلوس

قامت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 جانفي 2025. بالعديد من العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية. تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين للقوات المسلحة.

وخلال عمليتين نوعيتين بكل من تمنراست وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من استرجاع 5 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى. فيما أوقفت مفارز أخرى 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية. 67 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 144 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. فيما تم حجز 1.911.257 قرص مهلوس، خلال عمليات أخرى متفرقة.

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 394 شخصا. وضبطت 42 مركبة و178 مولدا كهربائيا و98 مطرقة ضغط و3 أجهزة للكشف عن المعادن. بالإضافة كذلك إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات. ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كذلك، تم توقيف 28 شخصا آخر وحجز 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و15 بندقية صيد ومسدسين آليين و95.420 لتر من الوقود. بالإضافة كذلك إلى 17 قنطار من مادة التبغ و4 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 290 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 342 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

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