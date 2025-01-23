توقيف 67 تاجر مخدرات وحجز 113 ألف قرص مهلوس و1.62 كلغ من الكوكايين

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية. 76 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 109 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد تم حجز 113.387 قرص مهلوس و 1,62 كيلوغرام من مادة الكوكايين، خلال عمليات أخرى متفرقة. بالإضافة كذلك إلى توقيف 256 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإليزي وعين قزام. وضبط 32 مركبة و364 مولد كهربائي و205 مطرقة ضغط و7 أجهزة للكشف عن المعادن. بالإضافة كذلك إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 29 شخصا آخر وحجز 20 بندقية صيد ومسدس آلي و9220 لتر من الوقود. بالإضافة كذلك إلى 08 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة.

من جهتهم أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 127 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 455 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

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