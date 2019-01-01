توقيف 6834 مهاجر غير شرعي وإحباط 3983 محاولة “حرڤة” سنة 2018

تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي، سنة 2018، من توقيف 6834 مهاجر غير شرعي وإحباط 3983 محاولة هجرة غير شرعية.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، أن مختلف هذه العمليات تمت تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش، الرامية إلى تعزيز الجهود واليقظة والاستعداد الدائم.

وهذا بغرض التصدي لكل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد والذود عن سيادتها.

وأضاف أن النتائج المحققة، تعكس إرادة القيادة لإحباط المخططات الإجرامية وتأكيد احترافية ويقظة وعزيمة أفراد القوات المسلحة، على صون المصالح العليا للبلاد وحماية حرمة وسيادة التراب الوطني.