توقيف 7 أإشخاص وإصابة 5 آخرين في حرب شوارع بالبليدة

أوقف أمن البليدة 7 اشخاص، زرعوا الرعب وسط المواطنين، بعد حرب شوارع استعملت فيها الاسلحة البيضاء بين مجموعتين من المنحرفين.

وأصيب 5 اشخاص بجروح اثناء شجار بالطريق العام، حيث تم توقيف المشتبه فيهم بعد اتصال مواطن عبر الخط الاخضر 1548.

وقال المواطن المتصل إنه قد وقع شجار بين مجموعة من الاشخاص مدججين بالاسلحة البيضاء، ما احدث هلعا وسط المارة والمواطنين.

على الفور تنقلت قوات الشرطة الى عين المكان، اين تم ايقاف خمسة اشخاص مصابين بجروح في اماكن متفرقة من اجسادهم.

كما تم حجز ساطور، ثلاثة سكاكين من الحجم الكبير وسكينين من الحجم الصغير، بينما فر شخصان اثنان الى وجهة مجهولة.

وعليه تم تكثيف الابحاث لتتمكن عناصر الفرقة الجنائية للشرطة القضائية من ايقافهما في اليوم الموالي، وتقديم الجميع امام العدالة.