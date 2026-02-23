توقيف 7 أشخاص بتهم السطو على مساكن وضبط 374 كبسولة بالبليدة

تمكنت بحر الأسبوع المنصرم مصالح أمن ولاية البليدة ممثلة في الأمن الحضري الثالث من توقيف 7 أشخاص. مشتبه فيهم في قضايا مختلفة تتعلق بالسرقة والمتاجرة بالمخدرات.

في القضية الأولى، تمكنت ضبطية المصلحة المحققة من توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم في قضية سرقة من داخل مسكن راح ضحيتها شقيقتين. بعد أن تم الاستلاء على مصوغتهما من المعدن الأصفر. مبلغ مالي و أجهزة كهرومنزلية و كذا أدوات خاصة بميكانيك السيارات.

حيث مكّن العمل التقني لفرقة الشرطة العلمية و التقنية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من كشف هوية المشتبه فيه في قضية الحال. بعد رفع البصمات من مسرح الجريمة باستعمال تقنيات علمية و تقنية. كشفت هاته الأخيرة عن تطابق البصمات المرفوعة بها مع بصمات المشتبه فيه المسبوق قضائيا في قضايا مماثلة.

كما أن تعمق التحريات التي قامت بها ضبطية المصلحة بالأمن الحضري الثالث، في القضية أفضت إلى توقيف شخص الثاني مشتبه به و كذا صاحب محل المجوهرات الذي اشترى المصوغات التي تم التبيلغ عنها من قبل الضحيتين في عملية السرقة التي تعرضتا لها، هاته العملية أسفرت عن ضبط دراجة نارية من عائدات المبلغ المصرح به في عملية السرقة.

القضية الثانية تتعلق بشخص أربعيني مشتبه فيه يقوم بترويج المؤثرات العقلية الوسط الشبابي. بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا قام عناصر الشرطة بالترصد له. و ضبطه متلبسا بكمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ374 كبسولة و مبلغ مالي من عائدات الترويج.

أما القضية الثالثة، فتتعلق بسرقة مبلغ مالي من داخل مسكن، أين قام عناصر الشرطة بالتحري ومعرفة ملابسات القضية التي أسفرت عن توقيف عناصر الشبكة الاجرامية المشتبه فيهم في القضية.

تعلق الأمر بثلاث أشخاص،من ذوي السوابق العدلية.

تم تقديمهم أمام نيابة محكمة البليدة عن قضية السرقة.