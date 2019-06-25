توقيف 7 أشخاص بينهم 4 مجرمين خطيرين في مداهمات أمنية بالطارف

تمكنت عناصر الأمن الحضري الثاني، بالطارف، وفي إطار محاربة الجريمة الحضرية، من خلال عدة مداهمات ليلية، شملت جميع أحياء الجهة الشرقية لمدينة الطارف، والمعروفة بتجمعاتها السكانية الجديدة، من الإطاحة وتوقيف 7 أشخاص.

ومن بين الموقوفين، 4 مجرمين متورطين في قضية تكوين جمعية أشرار، بغرض الاعتداء بالسلاح الأبيض.

وكذا شخصين كانا محل بحث، كونهما صادر في حقهما أحكام قضائية نهائية بالحبس.

بالإضافة إلى توقيف شخص، ضبط بحوزته كمية من المخدرات مهيأة للاستهلاك.

حيث أنجز ضد الموقوفين جميعا ملفات قضائية، قدموا بموجبهم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الطارف.

فيما تم خلال هذه العملية، تسجيل 18 مخالفة مرورية، من بينها 3 جنح تنسيقية.

بالإضافة إلى القيام بضبط تاجر، يمارس نشاطه التجاري خارج موضوع سجله التجاري.