توقيف 7 أشخاص تورطوا في” قضايا إجرام” بتيزي وزو

تمكنت مصالح أمن ولاية تيزي وزو خلال الأسبوع الفارط من معالجة العديد من القضايا المهمة و النوعية المتعلقة بالسرقة النصب و الإحتيال و الإتجار غير المشروع بالمخدرات.

حيث أوقف الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بدائرة ذراع بن خدة سبعة أشخاص منحدرين من ولايتي تيزي وزو و المدية تورطوا في عملية سرقة.

حيث إستخدم الموقوفون في ذلك منفاخ قاطع لسرقة أجزاء من السكة الحديدية القديمة المتواجدة بمدينةذراع بن خدة وهذا لينقلوها علي مقطورة جرار فلاحي.

تم تقديم المتورطين السبعة أمام وكيل الجمهورية لدي محكة تيزي وزو بتهمة تكوبن جماعة أشرار،السرقة و إستحضار مركبة أين صدر في حق اثنين منهم أمر بالحبس المؤقت.

مع وضع أربعة منهم تحت الرقابة القضائية،في حين السابع إستفاد من السابع الإستدعاء المباشر.

و في ذات السياق ألقت فرقة البحث و التدخل القبض علي رعية أجنبية من جنسية مالية بتهمة احتياله علي أحد المواطنين وتزويره للاوراق النقدية.

التي ضبطوها بحوزته بالاضافة الي حزم من القصاصات الورقية المهيئة للتزوير ليتم تقديمه الي وكيل الجمهورية لدي محمكة تيزي وزو.

حيث صدر في حقه أمر بالايداع رهن الحبس المؤقت عن تهمة تكوين جمعية اشرار ،تلوين النقود،جنحة إنتحال اسم الغير و النصب و الإحتيال.