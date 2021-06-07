توقيف 7 أشخاص تورطوا في مشاجرة عنيفة أسفرت عن إصابة بنت تبلغ 6 سنوات بباتنة

أوقفت مصالح الأمن بولاية باتنة، يوم الإثنين، المشاركين في المشاجرة التي وقعت ببريكة وأسفرت عن إصابة بنت تبلغ من العمر 6 سنوات.

وحسب بيان ذات السلك النظامي، فإن هذه العملية تمت بناء على تبليغ عدد من المواطنين، أين تدخلت مصالح الشرطة على جناح السرعة وأوقفت الفاعلين والمشاركين في المشاجرة في إطار عصابة تستعمل أسلحة و مركبات.

وأوضح المصدر نفسه، إنه تم توقيف 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و 41 سنة من بينهم مسبوقين قضائيا، مع حجز الأسلحة البيضاء والمركبات المستعملة في المشاجرة. إضافة لحجز 265 وحدة من المشروبات الكحولية.

وقد تم تقديم هؤلاء المتورطون بتاريخ 07 جوان 2021 أمام النيابة المحلية ببريكة، حيث صدرت ضدهم أوامر بالحبس.

كما تشكرت قوات الشرطة في ختام البيان المواطنين الذين تفاعلوا مع قوات الأمن للتبليغ عن المجرمين ومطاردة الفاعلين، متمنيين في الوقت نفسه الشفاء العاجل للبنت التي كانت ضحية جراء أحداث المشاجرة.