توقيف 7 أشخاص عن تهمة تكوين جمعية أشرار والاعداد للقتل بعين صالح

تمكنت عناصر أمن دائرة عين صالح، بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تمنراست، من توقيف 7 أشخاص، عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، الإحتجاز والتعذيب.

كما توبع المعنيون، بتهم عدم التبليغ عن جريمة وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر ومحاولة دفن جثة بدون ترخيص واخفائها، والتي راح ضحيتها شخصين من جنس أنثى.

وقائع القضية، تعود إلى اكتشاف جثتين من جنس أنثى بدائرة عين صالح، وعلى اثر هذا تّم فتح تحقيق في القضية من طرف عناصر الشرطة

التحريات التي باشرتها عناصر الضبطية القضائية، أفضت إلى أن الضحيتين تّم احتجازهما وتعذيبهما، وقتلهما مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة دفنهما من دون رخصة.

استغلال للمعلومات الواردة وكذا تفعيل الجانب الاستعلاماتي أفضى إلى توقيف المشتبه فيه الرئيسي رفقة أشخاص أخرين

تّم تحويلهم الى مركز الشرطة من أجل التحقيق في القضية ، بعد استكمال الإجراءات القانونية

حيث تم تقديم سالفي الذكر أمام الجهات القضائية المختصة ، التي أصدرت في حق المشتبه فيه الرئيسي وثلاثة مشتبه فيهم آخرين أمر إيداع أما المشتبه فيهم الثلاثة المتبقين فقد وضعوا تحت الرقابة القضائية .